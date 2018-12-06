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У берегов Японии разбились американские военные самолеты

Политика

Крушение потерпели F/A-18 и КС-130

Ивакуни , Япония, 6 декабря 2018, 02:16 — REGNUM  Два американских военных самолета разбились у берегов Японии, сообщили Корпус морской пехоты США в Twitter.

Крушение произошло 5 декабря. Разбились истребитель-бомбардировщик F/A-18 и транспортный самолет-заправщик КС-130. Самолеты проводили учебный полет, стартовав с американской базы Ивакуни (префектура Ямагути, Япония).

Информация о пострадавших не приводится. На месте ЧП идет поисково-спасательная операция.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре в Техасе разбился истребитель North American P-51 Mustang времен Второй мировой войны. Причина крушения не называлась.

Читайте ранее в этом сюжете: В США разбился истребитель времен Второй мировой войны

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Авиапроисшествия
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