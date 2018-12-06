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США бросили вызов: Эсминец McCampbell подошел к базе Тихоокеанского флота

Политика

Причина – в «чрезмерных морских претензиях России»

США бросили вызов: Эсминец McCampbell подошел к базе Тихоокеанского флота
Naval Surface Warriors
На борту эсминца USS McCampbell ВМС США

Вашингтон, 6 декабря 2018, 01:56 — REGNUM  Американские ВМС бросили вызов России из-за ее «чрезмерных морских претензий», заявил пресс-секретарь Тихоокеанского флота США Рэйчел Макмарр, передает CNN.

Макмарр заявил, что 5 декабря эсминец USS McCampbell ВМС США проследовал в непосредственной близости от залива Петра Великого (Японское море) на юге Приморского края.

По словам американца, это было сделано из-за «чрезмерных морских претензий РФ». Целью «вылазки» было показать право на «законное использование моря, которым пользуются США и другие нации».

Напомним, это заявление сделано на фоне международного скандала вокруг провокации украинских ВМС в Керченском проливе.

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