В Женеве начались переговоры по Западной Сахаре под эгидой ООН

Женева, Швейцария, , 23:59 — REGNUM В Женеве 5 декабря стартовали двухдневные переговоры по политическому урегулированию в Западной Сахаре под эгидой Организации Объединённых Наций. В консультациях принимают участие представители Фронта ПОЛИСАРИО и Марокко, а также Алжира и Мавритании в качестве стран-наблюдателей, граничащих с Западной Сахарой.

Делегацию Марокко на переговорах возглавляет министр иностранных дел и международного сотрудничества Насер Бурита, западно-сахарскую делегацию — член Национального секретариата Фронта ПОЛИСАРИО, председатель парламента Западной Сахары Хатри Аддух.

Как передаёт Sahara Press Service со ссылкой на источник, близкий к делегации ПОЛИСАРИО, в Западной Сахаре рассматривают начавшиеся предварительные консультации как возможность выработать план действий, который приведёт к «официальным и серьёзным переговорам».

«Успех этого процесса будет зависеть от желания Марокко обсуждать вопросы с добровольной готовностью к диалогу и взаимопониманию, к чему стремится и ПОЛИСАРИО до тех пор, пока соблюдается право народа Западной Сахары на самоопределение и независимость», — отметил собеседник агентства.

Ожидается, что первый день консультаций будет посвящён трём основным темам: последним событиям вокруг Западной Сахары после прекращения переговорного процесса, обсуждению региональных проблем, которые так или иначе затрагивают страны, имеющие отношение к конфликту, а также выработке следующих шагов по активизации политического процесса между сторонами. Ожидается выступление с докладом специального посланника генерального секретаря ООН по Западной Сахаре Хорст Кёлера.

Сам генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал решение всех сторон принять участие во встрече в Женеве и призвал «добросовестно, без предусловий и с конструктивным духом участвовать в переговорах».

Сахарская Арабская Демократическая Республика располагается на северо-западном побережье Северной Африки, где граничит с Марокко, Мавританией и Алжиром. В 1970-х годах закончилось колониальное правление Испании в регионе, после чего началась война между Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО — движением за освобождение Западной Сахары. В 1979 году ООН признала Фронт ПОЛИСАРИО легитимным представителем народа Западной Сахары.

В 1991 году было заключено соглашение о прекращении огня между правительством Западной Сахары и Марокко, которое положило конец вооружённому конфликту. С тех пор и по сегодняшний день в спорном крае действует Миссия ООН по организации референдума в Западной Сахаре, которая наблюдает за режимом прекращения огня.

На протяжении более чем двух десятилетий сторонами безуспешно предпринимаются попытки организовать референдум, на котором народ Западной Сахары сможет сделать окончательный выбор между независимостью и вхождением в состав Марокко.

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