Разъяснение МИД РФ о Курилах и территориальная целостность России

Москва, , 23:26 — REGNUM Редакция ИА REGNUM на днях направила Директору Департамента информации и печати МИД РФ М.В. Захаровой следующее обращение:

«В связи с информацией о том, что президент РФ В.В. Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ «договорились об активизации российско-японских переговоров по мирному договору на основе декларации 1956 года», просим разъяснить отношение МИД РФ к Памятной записке МИД СССР от 27 января 1960 года в связи с подписанием так называемого «Договора о взаимном сотрудничестве и безопасности между Японией и США».

В записке, в частности, указано, что упомянутые в Советско-японской совместной декларации 1956 года острова Шикотан и Хабомаи будут переданы Японии только при условии вывода всех иностранных войск с ее территории и подписания Мирного договора. В качестве обоснования такого решения указывалось: «Советское правительство, учитывая, что новый военный договор, подписанный правительством Японии, направлен против Советского Союза, как и против Китайской Народной Республики, не может содействовать тому, чтобы передачей указанных островов Японии была бы расширена территория, используемая иностранными войсками».

Как известно, за прошедшие с тех пор годы войска США не только не были выведены из Японии, но присутствие здесь американских сухопутных сил, военного флота и авиации, а в последнее время и ракетных систем расширено. В настоящее время на японской земле находятся около ста американских военных баз и военных объектов.

Тем не менее существуют признаки того, что отношение нынешней российской власти к японо-американскому военному союзу, направленному против объявленной США противником России, похоже, меняется. Причем, на наш взгляд, меняется в сторону признания японо-американского военного союза легитимным, а значит, не препятствующим выполнению 9-й статьи Совместной декларации.

Такова, например, логика Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Японии Михаила Галузина. Вот его слова в ответ на вопрос, как российская сторона относится к военному присутствию США на территории Японии: «Япония — наш сосед, это суверенное государство, которое само выбирает, как ему обеспечивать безопасность своей территории, своих граждан». При этом он заключил, что российская сторона относится с «уважением» к выбору японских властей. Тем самым посол, по нашему представлению, от своего имени как бы «дезавуировал» Памятную записку МИД СССР правительству Японии от 27 января 1960 года.

В связи с заявлением посла М. Галузина и переговорами о возможной передаче Японии островов Шикотан и Хабомаи хотелось бы знать официальную позицию МИД РФ по поводу сохранения в силе данной Памятной записки. Ибо это принципиально важно в связи с согласием президента РФ продолжать российско-японские переговоры по мирному договору на основе декларации 1956 года».

В ответ на обращение в редакцию ИА REGNUM было оперативно направлено разъяснение Департамента информации и печати МИД РФ следующего содержания:

«В связи с Вашим обращением относительно Памятной записки Правительства СССР от 27 января 1960 г. сообщаем следующее. 14 ноября с.г. на встрече в Сингапуре Президент Российской Федерации В.В. Путин и Премьер-министр Японии С. Абэ договорились ускорить переговорный процесс на основе Совместной декларации 1956 г.

В период после Второй мировой войны данный документ служил договорно-правовой базой для выстраивания отношений между Союзом ССР, государством-продолжателем которого является Российская Федерация, и Японией. Декларация была ратифицирована парламентами обеих стран и зарегистрирована в Секретариате ООН. В ней закрепляется юридический факт прекращения состояния войны и восстановления дипломатических отношений между СССР и Японией.

Таким образом, отсылки к Декларации в политическом диалоге с Японией обоснованы и естественны. Разумеется, российская сторона исходит из необходимости учета в рамках переговорного процесса всех имеющихся двусторонних документов и дипломатической переписки, включая Памятные записки Правительства СССР от 27 января и 24 февраля 1960 г.

5 декабря 2018 года, Департамент информации и печати МИД России»

Редакция ИА REGNUM благодарит Департамент информации и печати МИД России за разъяснения и выражает надежду, что указанные Памятные записки Правительства СССР будут не только учитываться в рамках переговорного процесса, но и использоваться для аргументации позиции Правительства РФ, не допускающей сомнения по поводу законности принадлежности всех Курильских островов нашей стране.