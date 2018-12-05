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Правительство внесло в Госдуму законопроект о подарках для чиновников

Политика

Их предлагают регулировать отдельными законами

Москва, 5 декабря 2018, 18:46 — REGNUM  Законопроект, направленный на уточнение нормы о запрете подарков госслужащим и другим должностным лицам, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря.

Как отмечают авторы инициативы, сегодня Гражданский кодекс запрещает гражданам РФ, которые занимают государственные или муниципальные должности, а также членам Центробанка РФ получать подарки дороже трех тыс. рублей. Причем они могут получать подарки только в ходе протокольных мероприятий, служебных командировок или других официальных мероприятий.

Между тем некоторые федеральные законы не позволяют должностным лицам в принципе получать подарки, вне зависимости от их стоимости, а также от того, в ходе какого мероприятия они были получены.

Кроме того, отмечают в правительстве, в Гражданском кодексе РФ также не прописаны вопросы определения антикоррупционных запретов для различных категорий должностных лиц.

В связи с этим предлагается исключить из Гражданского кодекса нормы, которые ограничивают максимальную сумму подарка, но при этом прописать, что особенности дарения подарков госслужащим будут устанавливаться отдельным законом.

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Коррупция и борьба с ней
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