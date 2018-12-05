В Эстонии думают о возможности отказа от русского языка в школах и детсадах

Таллин, , 18:08 — REGNUM Идея оппозиционной Партии реформ Эстонии о переводе всех детских садов и школ страны на эстонский язык обучения не была поддержана эстонским парламентом, сообщает rus.err.ee.

Инициатива принадлежит бывшему министру образования Эстонии — Юргену Лиги. По замыслу реформистов, парламент мог бы предложить правительству ввести «единое и эстоноязычное дошкольное и школьное образование». В ходе голосования его идею поддержали 50 депутатов из 69 присутствующих в зале Рийгикогу в момент голосования. Однако такого результата недостаточно, чтобы предложение было сделано правительству. Реформистам не хватило всего одного голоса. Только два депутата проголосовали против, а еще 15 уклонились.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в соседней Латвии такой порядок уже принят. В апреле 2018 года президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил поправки к закону об образовании, которые предполагают постепенный перевод русских школ на обучение на латышском языке. После этого запрет на преподавание не на госязыке был распространён и на высшие учреждения.

В ноябре 2018 года министерство образования Латвии объявило о переводе на государственный язык все дошкольные учреждения. Даже в русских садиках русские воспитатели обязаны с русскими детьми общаться только на латышском языке.

Читайте ранее в этом сюжете: В Латвии запрет на русский язык распространится и на дошкольников