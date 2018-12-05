Минобороны России сочло нецелесообразным поставки «Бал-Э» Баку: газета

Москва, , 15:34 — REGNUM Поставка берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал-Э» Азербайджану не состоялась из-за опасений Минобороны по поводу потенциальной угрозы для кораблей Каспийской флотилии РФ, находящимся в российских территориальных водах.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на неназванный источник, стороны парафировали контракт, подразумевающий подписание небольшой партии БРК и нескольких десятков ракет 3М24 (экспортная версия Х-35Э). Однако до подписания твердого соглашения дело так и не дошло.

Причиной этого послужила особая позиция Минобороны РФ, заключавшаяся в «нецелесообразности поставки данных комплексов для обеспечения безопасности мореплавания кораблей Каспийской флотилии».

Сейчас тема поставок «Бала» вооруженным силам Азербайджана не обсуждается.

«Есть весьма деликатный геополитический нюанс. Последние годы головка самонаведения ракеты типа Х-35 модернизировалась для поражения не только морских, но и наземных целей. Нам не очень бы хотелось, чтобы данное оружие было применено в нагорно-карабахском конфликте», — сказал газете высокопоставленный источник.

В настоящее время «Бал-Э» используют только две страны — Вьетнам и Россия. Как пишет издание «Взгляд», в России «Балы» есть у 46-го отдельного дивизиона береговых ракетно-артиллерийских войск (БРАВ) Каспийской флотилии (Избербаш), 11-й бригады БРАВ Черноморского флота (Уташ), 15-й бригады БРАВ Черноморского флота (Севастополь), 72-го полка БРАВ Тихоокеанского флота (Смоляниново), а также на острове Кунашир.