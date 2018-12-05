Бывший глава таможни Киргизии арестован в столице Азербайджана

Бишкек, , 14:54 — REGNUM Правоохранительные органы Азербайджана арестовали бывшего председателя таможенной службы Киргизии Адамкула Жунусова, объявленного в розыск по линии Интерпола за коррупционные преступления, пишет «Report.az».

Отмечается, что экс-чиновника задержали в международном аэропорту имени Гейдара Алиева. В ближайшее время в Баку будет отправлена группа следователей, которые экстрадируют Жунусова на родину.

ИА REGNUM напоминает, что судебными органами Киргизии Адамкулу Жунусову заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений предусмотренных статьей «Злоупотребление должностным положением» Уголовного кодекса.

Жунусов занимал пост председателя таможенной службы республики в период с 2013 по 2016 годы.

Отметим, что ранее также были арестованы бывший заместитель председателя таможенной службы Киргизии Замирбек Ниязалиев и экс-начальник центральной таможни Нурбек Айбашев. Их подозревают в незаконном предоставлении льгот частной фирме. В результате их противоправных действий государству нанесен ущерб в размере 166 млн сомов (более 158 млн рублей).