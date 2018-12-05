В Госдуме курильский вопрос считают проверкой нации на твердость духа

Москва, , 12:42 — REGNUM В Госдуме резко негативно относятся к решениям правительства РФ по ряду Курильских островов, передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря.

«Сдача Курил (подготовка к чему, похоже, осторожно началась) — есть колоссальный по своей циничности акт национального предательства», — отметил депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ).

Он призвал не допустить передачи южных Курил Японии.

«Не допустить этого мы сможем только вместе. Это будет окончательная проверка нас, как нации, на твердость духа и силу характера!» — подчеркнул он в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, митинг в знак протеста против заигрывания федеральных властей с Японией по вопросу принадлежности Курильских островов пройдет на Сахалине 15 декабря. Жители также планируют адресовать федеральным властям вопросы об отсутствии в регионе врио губернатора.

Облдума Сахалина направила на имя главы МИД РФ Сергея Лаврова официальное обращение с требованием об исключении вопроса о передаче российских Курильских островов Японии из переговорного процесса.

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