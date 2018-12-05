Трамп может требовать стену, но избиратель свое слово сказал — сенатор США

Вашингтон, , 12:54 — REGNUM Граждане США против политики ненависти и разделения, и требуют от властей совсем другого, — считает сенатор-демократ от штата Вашингтон Пэтти Мюррэй. Обсуждая 5 декабря в твиттере идею президента США Дональда Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой, сенатор пишет:

«Президент Трамп может и дальше поддерживать всё, что хочет для финансирования своей пограничной стены, но избиратели ясно заявили, что отвергают ненависть и разделение ‑ и хотят, чтобы демократы и республиканцы работали вместе, чтобы финансировать наше правительство и решать реальные проблемы людей, которых мы представляем. Администрация Трампа еще не продемонстрировала, что просители убежища представляют угрозу национальной безопасности, и тем не менее они направили тысячи американских военнослужащих к границе. Я призываю президента Трампа направить эти войска домой».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава США Дональд Трамп заявлял, что демократы постоянно мешают строительству заслона от нелегальной миграции. В конце августа президент США сообщал, что на реализацию проекта уже потрачено $3,2 млрд, но для ускорения строительства он намерен просить на эти цели ещё $5 млрд в текущем году.