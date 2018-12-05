Один из лидеров Консервативной партии выступил против плана Мэй по Brexit

Лондон, , 12:08 — REGNUM Высокопоставленный член Консервативной партии Великобритании Марк Харпер заявил, что будет голосовать против плана премьер-министра страны Терезы Мэй о выходе из ЕС, сообщает 5 ноября Reuters.

«Brexit должен стать той возможностью, которая окрылит нас, а не подрежет нам крылья», — подчеркнул Харпер, высказав мнение, что проект Терезы Мэй будет отклонен по меньшей мере 80 голосами парламентариев.

Напомним, в конце марта 2019 года Великобритания выйдет из Евросоюза, до того времени Лондон и Брюссель должны выработать соглашение об условиях размежевания. 11 сентября законодатели Соединенного королевства проголосуют за проект сделки, предложенной премьер-министром.

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