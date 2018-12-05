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Один из лидеров Консервативной партии выступил против плана Мэй по Brexit

Политика

По мнению политика, Brexit подрежет «крылья королевству»

Один из лидеров Консервативной партии выступил против плана Мэй по Brexit
Иван Шилов © ИА REGNUM
Тереза Мэй

Лондон, 5 декабря 2018, 12:08 — REGNUM  Высокопоставленный член Консервативной партии Великобритании Марк Харпер заявил, что будет голосовать против плана премьер-министра страны Терезы Мэй о выходе из ЕС, сообщает 5 ноября Reuters.

«Brexit должен стать той возможностью, которая окрылит нас, а не подрежет нам крылья», — подчеркнул Харпер, высказав мнение, что проект Терезы Мэй будет отклонен по меньшей мере 80 голосами парламентариев.

Напомним, в конце марта 2019 года Великобритания выйдет из Евросоюза, до того времени Лондон и Брюссель должны выработать соглашение об условиях размежевания. 11 сентября законодатели Соединенного королевства проголосуют за проект сделки, предложенной премьер-министром.

Читайте ранее в этом сюжете: Bloomberg: Соглашение Мэй – предательство граждан Великобритании

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Выход Великобритании из Евросоюза
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