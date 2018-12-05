Спустя почти 30 лет США открывают посольство в Сомали

Могадишо, , 10:23 — REGNUM Соединенные Штаты возобновили «постоянное дипломатическое присутствие» в Сомали, сообщает 5 декабря Reuters.

Государственный департамент США закрыл свое представительство в раздираемой гражданской войной стране почти 30 лет назад.

«Это историческое событие отражает прогресс в Сомали за последние годы и является еще одним шагом для дипломатического участия США в Могадишо», — говорится в заявлении государственного департамента.

Напомним, гражданская война в Сомали продолжается с 1991 года. Активную роль в стране играет группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая совершает регулярные нападения на правительственные учреждения и мирных граждан.

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