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Выборы на Украине посетит мониторинговая миссия из Канады

Политика

В 2019 году на Украине пройдут президентские и парламентские выборы

Киев, 5 декабря 2018, 09:47 — REGNUM  Большая мониторинговая миссия из Канады посетит Украину в 2019 году во время выборов, сообщает 5 декабря «Укринформ».

Согласно сообщению, решение о создании мониторинговой миссии пока не объявлено официально, это будет сделано на встрече министров стран-членов ОБСЕ в Милане.

Напомним, в 2019 году на Украине пройдут выборы президента страны и депутатов в Верховную раду. Президентские выборы состоятся 31 марта 2019 года, парламентские — 27 октября.

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Лидером среди кандидатов в президенты является бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Следом за ней идет комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко. На парламентских выборах также лидирует партия Тимошенко «Батькивщина».

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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