Порошенко имеет шансы попасть во второй тур выборов — опрос

Киев, , 15:49 — REGNUM Рейтинг поддержки действующего президента Украины Петра Порошенко равен рейтингу комика Владимира Зеленского, следует из опроса, проведённого социологической группой «Рейтинг». Результаты опроса опубликованы 3 декабря на официальной странице организации.

По данным социологов, лидерство удерживает Юлия Тимошенко, чей рейтинг поддержки составляет 14%, у Порошенко и Зеленского — по 8% голосов. Причём, если бы выборы проходили на следующей неделе, за Тимошенко проголосовало бы 17% избирателей, а за Порошенко и Зеленского — по 10%.

На выборах в Верховную раду также лидирует партия Юлии Тимошенко «Батькивщина». За неё готовы отдать голоса 17% избирателей, а за «Блок Петра Порошенко» — 9%.

В сентябре 2018 года действия украинской власти не поддерживало или скорее не поддерживало 50% и 29% граждан соответственно.

Деятельность Петра Порошенко не одобряет и скорее не одобряет 55% и 22% соответственно. Худший результат — только у бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Его деятельность, так или иначе, не одобряет 84% граждан.

Напомним, 26 ноября Верховная рада Украины одобрила решение президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в десяти областях страны сроком на один месяц.

Проведение выборов президента страны, запланированных на 31 марта 2019 года, остаётся под вопросом. Некоторые эксперты склонны считать, что президент Порошенко может вообще отменить выборы, понимая, что у него нет шансов их выиграть.

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