Порошенко: в случае переноса выборов победителем станет Путин

Киев, , 08:01 — REGNUM В том случае, если на Украине будут перенесены президентские выборы, все выгоды от ситуации получит российский лидер Владимир Путин. Об этом в интервью Bloomberg заявил украинский президент Пётр Порошенко.

По словам главы украинского государства, в ситуации с переносом выборов «будет только один победитель, имя которому — господин Путин». Порошенко добавил, что украинские власти не дадут российскому лидеру «такого шанса».

Также Порошенко заявил, что введенное в десяти областях Украины военное положение никак не затронуло конституционных прав жителей страны.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября Верховная рада утвердила введение военного положения сроком на 30 дней в ряде областей страны. Первоначально президент Украины Пётр Порошенко намеревался объявить военное положение на всей территории страны на 60 дней, что приводило бы к отсрочке выборов.

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