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Порошенко: Выборы на Украине состоятся, если не помешает «страна-агрессор»

Политика

Президент Украины допустил отмену выборов, назначенных на 31 марта 2019 года

Порошенко: Выборы на Украине состоятся, если не помешает «страна-агрессор»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пётр Порошенко

Киев, 4 декабря 2018, 16:59 — REGNUM  Президентские выборы на Украине могут не состояться в назначенный срок в случае «вооружённой наземной агрессии». Об этом 4 декабря заявил президент Украины Пётр Порошенко на встрече со студентами и преподавателями вузов в Ивано-Франковске.

«Я, как президент, гарантирую, что выборы пройдут именно в этот день. Единственное, что может этому помешать, это открытая вооружённая наземная агрессия страны-агрессора. Тогда мы будем защищать наше государство», — сказал Порошенко.

Напомним, 26 ноября Верховная рада Украины утвердила введение военного положения в ряде областей сроком на 30 дней. Первоначально Порошенко хотел объявить военное положение на всей территории страны на 60 дней, что приводило бы к отсрочке выборов. На том же заседании депутаты приняли постановление о проведении выборов президента Украины 31 марта 2019 года.

Позднее Пётр Порошенко пообещал, что военное положение не будет ограничивать конституционные права граждан и «никаких отсрочек выборов» не будет.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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