Ливан приготовился к действиям со стороны Израиля

Бейрут, 5 декабря 2018, 05:27 — REGNUM Ливанская армия готова к любым чрезвычайным ситуациям, которые могут быть спровоцированы действиями Израиля, сообщили в вооруженных силах Ливана.
В минобороны Ливана отметили, что координируют свои действия с временными силами ООН, чтобы не допустить провокаций извне.
«Командование отметило, что армия готова к любым чрезвычайным ситуациям», — сообщили в ливанском военном ведомстве.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, израильская армия 4 декабря начала операцию «Северный щит» по уничтожению специализированных туннелей «Хезболлы», прорытых для перехода из Ливана. Туннели, находящиеся в Израиле, будут уничтожены.
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