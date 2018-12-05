Ливан приготовился к действиям со стороны Израиля

Бейрут, , 05:27 — REGNUM Ливанская армия готова к любым чрезвычайным ситуациям, которые могут быть спровоцированы действиями Израиля, сообщили в вооруженных силах Ливана.

В минобороны Ливана отметили, что координируют свои действия с временными силами ООН, чтобы не допустить провокаций извне.

«Командование отметило, что армия готова к любым чрезвычайным ситуациям», — сообщили в ливанском военном ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, израильская армия 4 декабря начала операцию «Северный щит» по уничтожению специализированных туннелей «Хезболлы», прорытых для перехода из Ливана. Туннели, находящиеся в Израиле, будут уничтожены.

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