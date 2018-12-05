Якутия продемонстрирует в Японии свой инвестиционный потенциал

Якутск, , 05:52 — REGNUM Губернатор японской префектуры Хоккайдо Такахаси Харуми и глава Якутии Айсен Николаев договорились о сотрудничестве. Это стало итогом встречи, которая состоялась в Японии, где сейчас находится официальная делегация республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Читайте также: Ветропарк в подарок: японская компания разместит в Якутии ветроустановки

Сотрудничать с Хоккайдо руководство Якутии намерено в сферах экономики и культуры. Как предполагается, связи между японским и российским регионами в этих двух направлениях будут расширены.

В рамках визита в Хоккайдо делегация правительства Якутии посетила банк и университетскую больницу, в планах — встречи с руководством крупных корпораций, членами правительства и парламента Японии. В стране восходящего солнца чиновники из Якутии будут находиться с визитом до 6 декабря. Сегодня в Токио запланировано проведение инвестиционного семинара, организованного руководством республики, на этом мероприятии Якутия намерена продемонстрировать японцам свой инвестиционный потенциал.

Читайте также: Японские инвесторы собираются строить в Якутии завод по переработке мусора

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии успешно работает круглогодичная теплица, построенная под Якутском по японской технологии и при поддержке компании «Саюри». Кроме того, в арктическом посёлке Тикси благодаря взаимодействию с Японией появился ветропарк — ветроустановки для него безвозмездно предоставила японская корпорация NEDO. В июле 2018 года инвесторы из Японии также озвучивали планы построить в Якутии мусороперерабатывающий завод.