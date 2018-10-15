Японские инвесторы собираются строить в Якутии завод по переработке мусора

Якутск, , 12:22 — REGNUM Японские компании Hokkaido Corporation Co. Ltd. и Sanko присматриваются к Якутии. В регионе зарубежные инвесторы планируют построить мусороперерабатывающий комплекс. Об этом речь шла на встрече министра ЖКХ и энергетики Якутии Дмитрия Садовникова с японской делегацией, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства региона 15 октября.

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В настоящее время японская сторона проработает предложение по реализации строительства объекта и изучит вопрос по производству продукции из отсортированных полезных фракций. Предварительно, по мнению японцев, порядка 30% извлеченных объёмов отходов можно будет отправлять на вторичное использование.

Как уточнил директор МУП «Жилкомсервис» Андрей Лебедев, в столице республики ежегодно образуется порядка 140−145 тыс. тонн твёрдых коммунальных отходов, а в целом по республике более 400 тыс. тонн в год. При этом население региона постоянно растёт — на пять и более тысяч человек ежегодно.

По оценкам экспертов, в регионе нужен мусоросортировочный завод мощностью 180 тысяч тонн ТКО в год.

«Мы предлагаем наладить крупномасштабную сортировку мусора», — отметил президент компании Sanko Мива Харумити.

В планах у регоператора ООО «Якутскэкосети» продавать на утилизацию бумагу и картон в Комсомольск-на-Амуре, пластик — в Новосибирск, металл — в Хабаровск и Красноярск. Транспортировку отходов на переработку планируется отправлять железнодорожным транспортом.

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Добавим, что стороны обсудили вопрос производства конечной продукции в Якутске, в том числе RDF (твердое топливо) для котельных.

Напомним, меморандум о намерениях по сотрудничеству при реализации проектов по переработке и утилизации отходов на территории Республики Саха с японской стороной был заключён на Восточном экономическом форуме, который состоятся в середине сентября во Владивостоке.

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