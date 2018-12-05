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Лазерный комплекс «Пересвет» заступил на опытно-боевое дежурство

Политика

Военные прошли переподготовку на базе Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского

Москва, 5 декабря 2018, 03:56 — REGNUM  Российские боевые лазерные комплексы «Пересвет» заступили на опытно-боевое дежурство, пишет «Красная звезда».

Дежурство началось 1 декабря 2018 года. Российские военные для работы с этим оружием прошли переподготовку на базе Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского (Санкт-Петербург) и на заводе — изготовителе, где получили нужные знания и навыки.

«В ходе освоения этого современного вооружения боевыми расчетами лазерных комплексов отработаны действия на технике с выполнением мероприятий развертывания и подготовки их к применению», — пишет издание.

Напомним, ВС РФ оснащаются комплексами «Пересвет» с 2017 года в рамках госпрограммы вооружений. Российские военные осваивают работу с оружием, идет слаживание боевых расчетов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о «Пересвете» стало широко известно в мае 2018 года после выступления президента РФ Владимира Путина и презентации новейшего российского оружия. Была показана сама система, но речи о решаемых ей задачах не было.

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Военно-промышленный комплекс
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