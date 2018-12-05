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Брифинг ЦРУ убедил сенаторов в виновности саудовского принца

Политика

Доклад главы ЦРУ содержал информацию об убийстве Хашогги

Вашингтон, 5 декабря 2018, 01:06 — REGNUM  Американские сенаторы Боб Коркер и Линдси Грэм склоняются к версии причастности наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана аль-Сауда к убийству журналиста Джамаля Хашогги, сообщает телеканал CNN.

К такому выводу сенаторы пришли после закрытого брифинга директора ЦРУ Джины Хэспел, посвященного убийству журналиста.

«Если бы он (Мухаммед бен Сальмана аль-Сауд — прим. ИА REGNUM ) стоял перед присяжными, его бы приговорили к смертной казни за 30 минут», — заявил Коркер телеканалу.

Линдси Грэм также поддержал позицию, согласно которой наследный саудовский принц является причастным к убийству журналиста.

Напомним, расследование исчезновения Джамаля Хашогги в Стамбуле, где, как предполагают спецслужбы Турции, он был убит и расчленен 2 октября, переросло в крупный международный скандал. Одним из главных подозреваемых в убийстве является принц Мухаммед, который не может быть осужден, так как является членом королевской семьи.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря в американском сенате прошел закрытый брифинг от главы ЦРУ Джины Хэспел насчет «дела Хашогги». Ранее сенаторы обвинили Хэспел в неявке на закрытое заседание, которое посетили госсекретарь Майк Помпео и глава минобороны США Джеймс Мэттис.

Читайте ранее в этом сюжете: Директор ЦРУ пообещала Сенату брифинг по «делу Хашогги»

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Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
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