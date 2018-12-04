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Британские адвокаты: Янукович не находится в международном розыске

Политика

Розыск был отменен в 2017 году

Лондон, 4 декабря 2018, 23:38 — REGNUM  Бывший украинский президент Виктор Янукович не разыскивается Интерполом, заявила британская адвокатская компания Joseph Hage Aaronson (JHA) LLP, сообщают 4 декабря «Украинские новости».

Согласно сообщению, в феврале-марте 2017 года Интерпол принял решение удалить красный формуляр, который был выдан в июле 2015 года и содержал все данные о Викторе Януковиче для его поимки. Формуляр был удален по ходатайству JHA LLP, которое последовало в 2015 году в связи с тем, что преследование Януковича было политически мотивировано.

Таким образом, британская компания опровергла заявления генпрокурора Украины Юрия Луценко о том, что Янукович якобы по-прежнему находится в международном розыске.

Напомни, Януковича на Украине обвиняют в госизмене, измене госграниц страны и других «преступлениях».

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Дело Януковича
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