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Помпео пригрозил РФ «коллективным ответом» на инцидент в Керченском проливе

Политика

Соединённые Штаты считают «недопустимыми» действия России по защите своих территориальных вод

Брюссель, 4 декабря 2018, 21:46 — REGNUM  Вашингтон призывает Москву незамедлительно освободить арестованных после инцидента в Керченском проливе украинских моряков. Об этом 4 декабря заявил госсекратерь США Майк Помпео в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

«Мы надеемся, что Россия вернет украинских моряков, которых она удерживает в настоящее время, и сделает это немедленно», — заявил он.

Помпео также пообещал, что США с союзниками подготовят «коллективный ответ, который продемонстрирует, что поведение России недопустимо».

Напомним, 25 января российские пограничники задержали в Керченском проливе три судна ВМС Украины, которые вторглись в территориальные воды России. Позднее 24 человека, находившиеся на борту кораблей, были арестованы по решению суда в Симферополе.

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Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
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