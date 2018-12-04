Помпео пригрозил РФ «коллективным ответом» на инцидент в Керченском проливе

Брюссель, , 21:46 — REGNUM Вашингтон призывает Москву незамедлительно освободить арестованных после инцидента в Керченском проливе украинских моряков. Об этом 4 декабря заявил госсекратерь США Майк Помпео в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

«Мы надеемся, что Россия вернет украинских моряков, которых она удерживает в настоящее время, и сделает это немедленно», — заявил он.

Помпео также пообещал, что США с союзниками подготовят «коллективный ответ, который продемонстрирует, что поведение России недопустимо».

Напомним, 25 января российские пограничники задержали в Керченском проливе три судна ВМС Украины, которые вторглись в территориальные воды России. Позднее 24 человека, находившиеся на борту кораблей, были арестованы по решению суда в Симферополе.

Читайте ранее в этом сюжете: Киев объявил в розыск восьмерых граждан РФ из-за инцидента в Чёрном море