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Грызлов: Военное положение на Украине повышает опасность для Донбасса

Политика

Минский процесс

Грызлов: Военное положение на Украине повышает опасность для Донбасса
Иван Шилов © ИА REGNUM
ВСУ

Минск, 4 декабря 2018, 19:40 — REGNUM  Предвыборное военное положение является негативным фактором для Минского процесса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря, об этом журналистам заявил полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

«Предвыборное военное положение, объявленное властями Украины, — негативный фактор для Минского процесса. Действия, предпринятые официальным Киевом, повышают степень опасности для жителей Донбасса и дополнительно ухудшают гуманитарную ситуацию», — заявил Грызлов.

Удивление политика вызвало то, что ряд представителей ОБСЕ в рабочих подгруппах, отступив от своей роли посредника, пытались выйти за рамки предоставленного им мандата, предлагая к обсуждению вопросы, не связанные с урегулированием внутриукраинского конфликта.

Ранее власти Украины ввели военное положение в десяти регионах республики.

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