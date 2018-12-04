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Молдавия: кандидатура нового главы минфина поступила на подпись Додону

Политика

Согласится ли Додон с выдвиженцем Плахотнюка?

Кишинёв, 4 декабря 2018, 16:26 — REGNUM  Правящая в Молдавии Демпартия выдвинула на пост министра финансов кандидатуру Иона Кику, который до сих пор работал госсекретарем в том же министерстве. Как передает ИА REGNUM, об этом сообщил премьер-министр Молдавии Павел Филип.

По его словам, указ о назначении теперь должен подписать президент Игорь Додон. Филип выразил надежду, что Додон не станет противиться назначению.

Ранее спикер парламента Андриан Канду заявил, что президент Додон может быть отстранен от должности в случае повторных отказов подписывать законы и назначения, принимаемые парламентом и правительством.

До сих пор Конституционный суд несколько раз временно отстранял от должности прзедиента Додона, а указы и законы вместо него подписывал спикер парламента Андриан Канду.

Должность министра финанстов стала вакантной после того, как прежний министр Октавиан Армашу был назначен главой Национального банка Молдавии.

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Политический кризис в Молдавии
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