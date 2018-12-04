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Счетная палата ФРГ выявила незаконную деятельность министерства обороны

Политика

Выявленные факты могут стать основанием для возбуждения уголовного дела

Счетная палата ФРГ выявила незаконную деятельность министерства обороны
Цитата из х/ф «Несколько дней из жизни Обломова». Реж. Никита Михалков. 1980. СССР
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Берлин, 4 декабря 2018, 14:31 — REGNUM  Федеральная счетная палата ФРГ обвинила немецкое министерство обороны в умышленном нарушении закона в ходе расследования так называемого «дела консультантов». Как пишет издание Die Welt 4 декабря, обвинения стали итогом отчета аудиторов перед комитетом бундестага по бюджету.

В 12-страничном отчете речь идет о нарушениях при оплате министерством различных консалтинговых и вспомогательных услуг. Счетная палата полагает, что это было известно министерству обороны как минимум с июня и делалось сознательно и вопреки законам. Выявленные нарушения могут стать основанием для уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября на министерство обороны поступила жалоба. На протяжении долгого времени министерство нарушало трудовое право, привлекая «независимых консультантов», которые де-факто работали как штатные сотрудники, не получая причитающихся пособий.

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Политическая жизнь Германии
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