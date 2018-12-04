Госдума проработает вопрос гражданства РФ без отказа от украинского

Москва, , 13:48 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил профильным комитетам проработать вопрос российского гражданства для граждан Украины в рамках реализации поручения президента РФ Владимира Путина, передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря.

«Давайте мы дадим поручение комитету по делам СНГ в рамках реализации поручения президента провести консультации с правительством, с администрацией президента и в приоритетном порядке внести изменения в законодательство, которые позволят открыть двери и сделать все, чтобы было меньше бюрократии при оформлении документов», — сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.

В ходе заседания глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ) предложил изъять требование украинцам отказываться от своего гражданства.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил за предоставление всем желающим украинцам российского гражданства без выхода из гражданства Украины.