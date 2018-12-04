В Раде намерены составить «список Магнитского» из-за ареста моряков

Киев, , 12:54 — REGNUM Все российские должностные лица, причастные к задержанию экипажей кораблей ВМС Украины в Керченском проливе, должны быть внесены в украинский «список Магнитского». Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил внефракционный депутат Верховной рады Борислав Берёза.

По его словам, все те, кто принимал участие в задержании, сопровождении и аресте украинских моряков, должны быть внесены в санкционный список. Также нардеп подчеркнул, что арестованных нарушителей российской границы следует считать «находящимися в плену».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября два катера и буксир ВМС Украины после нарушения госграницы РФ были задержаны пограничниками РФ в Чёрном море. Украинские суда были отбуксированы на спецстоянку в Керчь, а моряков арестовали по решению суда.

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