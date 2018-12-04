Министры стран ЕС достигли согласия о реформировании еврозоны

Брюссель, , 12:16 — REGNUM Еврозона будет реформирована. Министры финансов государств еврозоны достигли согласия после долгой дискуссии, передает немецкий канал N-TV 4 декабря.

В центре 16-часовых дебатов стоял вопрос усиления Европейского стабилизационного механизма (ESM) и закрытия кризисных банков. Председатель Еврогруппы Марио Сентено объявил, что коллеги достигли согласия в вопросе создания страховочной сети для закрытия кризисных банков и в ключевых пунктах для реформы ESM. Общий бюджет еврозоны, которого добиваются Франция и Германия, будет обсуждаться дальше при согласии глав государств и правительств.

Французский министр Брюно Ле Мэр заявил о «важном шаге, который значительно укрепит еврозону». Соглашение сделает ESM «реальным, еще более эффективным кризисным инструментом». Кроме того, впервые министры обговорили реальную перспективу создания общего бюджета еврозоны.

Напомним, создание общего бюджета еврозоны — одна из реформ Европейского союза, предложенная президентом Франции Эммануэлем Макроном в 2017 году.