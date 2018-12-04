Танзанийские «Мачинго» протестуют против приказа снести павильоны

Додома, , 09:31 — REGNUM Мелкие торговцы, известные как «Мачинго», чьи павильоны находятся вокруг международного рынка Мванджелева в городе Мбейя, подняли бунт против постановления главы округа Альберта Чаламилы о сносе их торговых рядов.

Торговцев принуждают снести свои павильоны и перенести их в область Наненане, где оборудовано место для торговли и для них уже возведено более 700 павильонов.

Ранее Чаламила, глава округа, приказал «Мачинга» уйти с территории международного рынка и дал им время до 7 декабря, чтобы освободить место.

После этого распоряжения утром 3 декабря «Мачинга» начали протест, перекрыли улицу Мфиквемо кострами из досок их подлежащих сносу павильонов.

В ходе протеста «Мачинга» выкрикивали оскорбления о Мачинге, всячески очерняя имя главы округа. Затем Полиция по противодействию мятежам вмешалась и, разделяя толпу протестующих, начала задержания.

Торговцы утверждали, что территория вокруг рынка была выделена им бывшим главной округа Амосом Макаллой

Макаллой после того, как он устранил их палатки вдоль дороги, и теперь они удивлены, что новая власть снова хочет их переместить.

Председатель «Мачинга» Джерри Мватебела заявил, что очень разочарован решением своих коллег начать протест, не согласовав его. Он высказал свое мнение о том, что им следовало бы прекратить протесты и спокойно ждать ответа президента на письмо, на которое он возлагает большие надежды.

В телефонном разговоре с газетой Nipashe главнокомандующей полицией в округе Мбейя Улрич Матей, что на данный момент с мятежом в округе покончено. Он оставил охрану для поддержания спокойствия. Матей подчеркнул, что полиция будет действовать в соответствии с указаниями главы округа.

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