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Оператор РЖД может подать в суд за обвинение в незаконной налоговой схеме

Политика

Федеральная грузовая компания недовольна заявлением депутата Госдумы Дмитрия Ионина

Екатеринбург, 4 декабря 2018, 08:55 — REGNUM  Федеральная грузовая компания (ФГК), возможно, подаст судебный иск к депутату Государственной думы от «Справедливой России» Дмитрию Ионину. Об этом заявила пресс-секретарь предприятия Юлия Галлямова в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

По словам Галлямовой, компания может подать судебный иск для защиты деловой репутации. Представители ФГК считают, что прозвучавшие 3 декабря обвинения в адрес компании вызвали у её руководства «крайнее недоумение».

В компании поспешили напомнить, что областной закон «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций» требует не создания новых рабочих мест, а предъявления «среднесписочной численности сотрудников». «ФГК всегда добросовестно выполняло все предусмотренные законодательством требования, в том числе в части трудоустройства сотрудников» — указали в пресс-службе.

Напомним, ранее депутат Госдумы Дмитрий Ионин обвинил компанию в фиктивном увеличении рабочих мест. По его мнению, ФГК участвовала в незаконной налоговой схеме.

Добавим, предприятие является оператором грузовых железнодорожных перевозок в России и принадлежит РЖД.

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