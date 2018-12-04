Угрожает ли протест «желтых жилетов» другим странам ЕС? — Kronen Zeitung

Вена, , 08:26 — REGNUM Франция стала «желтой». Распространится ли эта «желтая ярость» на всю Европу? Таким вопросом задается австрийская газета Kronen Zeitung 4 декабря и дает свою картину парижских протестов.

С середины ноября массовые демонстрации или уличные баррикады держат Францию в напряжении. В минувшие выходные 1−2 декабря протесты «желтых жилетов» в Париже привели к самым серьезным беспорядкам за последние десятилетия.

Несмотря на насилие, подавляющее большинство граждан Франции считают протесты легитимными. В выходные пожарные и полицейские проявили солидарность с демонстрантами.

Протест превращается в экспортный хит: уличные блокады и демонстрации уже видны в Бельгии, Нидерландах, Италии и Германии. Бедное население Евросоюза борется с подобными проблемами во многих странах, поэтому «желтая ярость» может распространиться, если правительства не отреагируют своевременно. Но пока что все взгляды прикованы ко Франции.

«То, каким образом президент Франции Эммануэль Макрон переживет этот кризис, будет иметь серьезные последствия для Франции и Европы», — написала британская газета Times 3 декабря.

Это действительно сложная ситуация для все более непопулярного президента: с одной стороны, он хочет придерживаться своей политики высокого налогообложения выбросов углекислого газа, чтобы его страна осуществила переход на альтернативные энергетические источники в борьбе с изменением климата. С другой стороны, он должен отреагировать на протест «желтых жилетов».

Игра на время — плохой выбор, тем более что это на руку оппозиции. Появившаяся в социальных сетях волна протеста была подхвачена политиками правого и левого лагеря.

Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен перед лицом серьезного кризиса призвала к внеочередным выборам. Она не скрывает своей поддержки протестующих и сталкивается с обвинениями со стороны правительства в подстрекании к насилию. Ле Пен отрицает это и говорит, что правительство само по себе дает достаточные основания для столь высокого потенциала насилия. Она требует отмены запланированного увеличения налогов.

Левый политик Жан-Люк Меланшон пишет о «самой прогрессивной форме массовой акции в стране», которая может проложить путь к революции. Помимо ненависти к «президенту богачей» Макрону, «желтых жилетов» из разных слоев общества объединяет ненависть к высокомерию начальников.

Масштабы народного гнева неуклонно растут. Более 260 человек по всей стране получили ранения в выходные, а в Париже происходил хаос. Полиция арестовала около 400 подозреваемых, 140 человек предстали перед судом. По данным МВД Франции, в демонстрациях приняли участие 136 тыс. человек. Это был третий день общенационального протеста, и он же привел к третьему смертельному инциденту.

По данным МВД, в первые выходные протеста в середине ноября приняли участие 282 тыс. человек, спустя неделю — 106 тыс. В то время как число рядовых участников падает, растет число сторонников насилия, как из левого, так и из правого лагерей. Помимо нападений на здания, автомобили, достопримечательности и полицию, в минувшие выходные имели место столкновения между двумя этими группами.

Эммануэль Макрон составил впечатление о разрушениях в Париже. Вернувшись с саммита «большой двадцатки», он посетил Триумфальную арку, где демонстранты скандировали «триумф желтых жилетов» и «Макрон, уходи!» Ущерб имуществу оценивается в сотни тысяч евро.

Макрон подчеркнул, что не приемлет насилия, и все мятежники будут привлечены к ответственности, однако его правительство по-прежнему намерено провести переговоры с протестующими. Первое предложение об экологических налогах «жилеты» отвергли. Что власти могут предложить им еще, пока не ясно.

Между тем в правительстве появляются первые сочувствующие демонстрантам. Министр экономики Брюно Ле Мэр призвал к дальнейшему сокращению налогов для успокоения протестующих. Как власти могут совместить несовместимое — снизить налоги и сохранить приверженность реформам, Ле Мэру еще предстоит объяснить.

Пресс-секретарь правительства Бенжамин Гриво заявил прессе, что «одного маленького жеста» в сторону протестующих недостаточно, речь идет о структурных проблемах. Очевидно, правительство признало серьезность ситуации, однако ситуация продолжает усугубляться.

3 декабря представители жилетов заявили, что отказываются от запланированной встречи с правительством «из соображений безопасности». Они намерены не отступать от своей жесткой линии.