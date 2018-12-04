Си Цзиньпин высоко оценил недавно начавшиеся отношения Китая и Панамы

Панама, , 07:17 — REGNUM Находящийся с визитом в Панаму председатель КНР Си Цзиньпин достиг договоренностей со своим панамским коллегой Хуан Карлосом Врелой о дальнейшем развитии двусторонних отношений, сообщает 3 декабря агентство Синьхуа.

Си прибыл в Панаму с официальным визитом 2 декабря, а его визит стал первым с момента установления дипломатических отношений с этим латиноамериканским государством в июне 2017 года. Во время переговоров, которые прошли 3 декабря, лидеры двух стран высоко оценили нынешние двусторонние отношения, которые стали результатом стремительно развивающихся дипломатических связей.

Председатель Си подчеркнул, что немаловажную роль в столь стремительном развитии двусторонних отношений сыграл и инфраструктурный проект «Нового шелкового пути», инициированный Китаем. По его словам, история показала, что заключение дипломатических отношений между странами стало абсолютно верным решением, выгодным двум странам.

Напомним, что председатель КНР Си Цниньпин завершает свое турне по Европе и Латинской Америке, которое началось с визита в Испанию, продолжилось участием главы Поднебесной в саммите «Большой двадцатки» в столице Аргентины Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря, а завершающая его часть проходит в рамках визита в Панаму со 2 по 3 декабря и завершится посещением Португалии.

Читайте ранее в этом сюжете: Си Цзиньпин получил высшую награду Аргентины из рук президента Макри