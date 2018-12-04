В сенате США выход из РСМД назвали «подарком для России»

Вашингтон, , 04:25 — REGNUM Выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) принесет вред США, говорится в заявлении на сайте комитета по иностранным делам сената Соединенных Штатов.

Документ составили сенаторы Боб Менендес, Марк Уорнер и Джек Рик. По и словам, хотя Москва и «нарушает» РСМД, но выход из договора сенаторы назвали «геостратегическим подарком России».

Выигрыш Москвы, по мнению названных выше сенаторов, в том, что Россия, в случае аннулирования РСМД, сможет нарастить производство и развертывание своей ракетной системы средней дальности, угрожающей европейской территории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон официально не уведомляли российскую сторону о своём выходе из РСМД.

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