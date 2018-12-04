Смена либералов Молдавии: племянник Киртоакэ вместо дяди Гимпу

Кишинёв, , 01:33 — REGNUM Либеральная партия Молдавии сменила лидера: вместо возглавлявшего партию в течение 20 лет Михая Гимпу председателем стал его племянник — бывший мэр Кишинева Дорин Киртоакэ. Как передает ИА REGNUM, Гимпу стал почетным председателем партии.

В Либеральной партии заявили, что продолжат выступать за объединение с Румынией и сделают все, чтобы не пустить к власти пророссийские политические силы.

Новый лидер либералов Дорин Киртоакэ, отметим, является обвиняемым по делу о коррупции в мэрии Кишинева.

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