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Смена либералов Молдавии: племянник Киртоакэ вместо дяди Гимпу

Политика

Либеральная партия продолжит выступать за обхединение с Румынией

Кишинёв, 4 декабря 2018, 01:33 — REGNUM  Либеральная партия Молдавии сменила лидера: вместо возглавлявшего партию в течение 20 лет Михая Гимпу председателем стал его племянник — бывший мэр Кишинева Дорин Киртоакэ. Как передает ИА REGNUM, Гимпу стал почетным председателем партии.

В Либеральной партии заявили, что продолжат выступать за объединение с Румынией и сделают все, чтобы не пустить к власти пророссийские политические силы.

Новый лидер либералов Дорин Киртоакэ, отметим, является обвиняемым по делу о коррупции в мэрии Кишинева.

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Политический кризис в Молдавии
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