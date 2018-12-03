В Новый год без Додона? Молдавия может встретить 2019-й без президента

Кишинёв, , 15:31 — REGNUM Председатель парламента Молдавии Андриан Канду поручил юридическому управлению законодательного органа подготовить информацию о процедуре отставки президента Игоря Додона за «систематические нарушения конституции». Как заявил Канду, этот вопрос изучат на следующем заседании постоянного бюро парламента, передает ИА REGNUM.

Канду добавил, что к настоящему моменту Додон не подписал пять принятых парламентом законов, и за это его можно отправить в отставку. «Так что поздравлять граждан с Новым годом может уже и.о. президента», — добавил спикер.

Сам Додон заявил, что нынешний парламент, «руководимый антинародным большинством», уходит в историю и его «надо проводить в последний путь», после чего — вернуть страну на нормальный путь развития.

Лидер молдавской оппозиционной «Нашей партии» Ренато Усатый, находящийся в Москве из-за преследования со стороны молдавских властей, заявил, что Додона вполне могут снять с должности, чтобы «отмыть» его от связи с лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком.

«Ровно четыре года назад нас сняли с выборов, чтобы надуть социалистов. Теперь с той же целью демократы будут снимать с должности Додона. Рейтинги партии и президента в свободном падении, хотя вам этого не рассказывают фейковые опросы. Разочарование в ПСРМ — результат сговора Додона с Плахотнюком. Чтобы отмыть «всенародно избранного», демократы задумали импичмент: сделают из него жертву и разрешат пойти на выборы по партийным спискам ПСРМ», — отметил Усатый.

Мандат нынешнего депутатского созыва официально завершился на прошлой неделе, однако вплоть до конца нынешней сессии парламент может принимать постановления и в том числе может инициировать импичмент президента. Парламентские выборы намечены на 24 февраля 2019 года.

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