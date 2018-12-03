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Президент Литвы удивилась отставке сразу трёх министров

Политика

Даля Грибаускайте считает, что потерять должность должна была только министр образования

Президент Литвы удивилась отставке сразу трёх министров
Отставка

Вильнюс, 3 декабря 2018, 14:55 — REGNUM  Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 3 декабря, заявила, что одобряет отставку только министра образования Юргиты Петраускене, однако не в курсе причин, из-за чего своих постов должны лишиться министр защиты окружающей среды и министр культуры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, противостояние министерства науки и образования с профсоюзом бастующих учителей затянулось, а диалог неконструктивен. Что касается других министров, то она хотела бы услышать больше аргументов в пользу их отставки от премьера, с которым назначена встреча на среду, 5 декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр науки и образования Юргита Петраускене стала объектом критики в связи с протестами части учителей в Литве. Забастовку объявило порядка 70 школ по всей Литве (из двух тысяч действующих). Учителя были недовольны реформой образования. Группа из нескольких десятков учителей 30 ноября забаррикадировалась в здании министерства, отказались уходить, и провела в нём все выходные 1 и 2 декабря.

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Политическая жизнь Литвы
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