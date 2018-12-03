Прошедшие в парламент Андалусии националисты обещают «реконкисту»

Севилья, Испания, , 13:53 — REGNUM Правая националистическая партия VOX, получившая 12 мест в парламенте Андалусии, в своей предвыборной кампании обещала «реконкисту» путем реализации «100 мер», пишет испанская газета ABC 3 декабря.

В первую очередь партия предлагает отказаться от традиционного административного устройства Испании и превратить ее в унитарное государство. Это предполагает также ликвидацию автономии Каталонии и привлечение к суду всех, кто участвовал в сепаратистских акциях.

В целях борьбы за равенство VOX выступает за отмену закона о гендерном насилии, который принят для защиты женщин. VOX обращает внимание, что этот закон является дискриминационным, поскольку выделяет женский пол, а партия требует равного отношения ко всем гражданам. Также она выступает за прекращение финансовой поддержки радикальных феминистских организаций и создание министерства по делам семьи.

VOX выступает за приостановление действия шенгенских соглашений, ограничение иммиграции, закрытие мечетей, борьбу с распространением исламизма и преследование неправительственных организаций, которые помогают нелегальным мигрантам попадать на территорию Испании.

Еще одно из значимых требований националистов — ликвидация Сената и Конституционного суда.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в парламент Андалусии прошли 2 декабря. По их итогам традиционно доминирующие в регионе социалисты утратили большинство в парламенте.

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