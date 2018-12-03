Аббас: посредничества США недостаточно для мира на Ближнем Востоке

Рим, , 11:28 — REGNUM Соединённые Штаты не могут больше быть единственным посредником в мирном урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил палестинский лидер Махмуд Аббас, прибывший в Рим для встречи с Папой Римским и итальянским руководством, пишет 3 декабря газета La Stampa.

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Он напомнил, что по отношению к Палестине Вашингтон предпринял ряд карательных мер, поэтому страна не хочет иметь нечего общего с администрацией США, которая, по словам Аббаса, является препятствием для мирного урегулирования на Ближнем Востоке.

В этой ситуации палестинский лидер заявил о своей готовности на прямой диалог с Израилем, а также рассчитывает на посредничество России и других стран, в частности Европы.

Напомним, отношения США и Палестины резко обострились в декабре 2017 года, после признания Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля и решения о переносе в Иерусалим американского посольства из Тель-Авива. В ответ на такие действия палестинский лидер обратился к президенту России Владимиру Путину, президенту Франции Эммануэлю Макрону, королю Иордании Абдалле и даже папе римскому Франциску с просьбой «вразумить» американского президента. Президент Египта, в свою очередь, предостерёг Трампа от «принятия мер, которые подорвут шансы на мир на Ближнем Востоке».

Трамп дал свой жёсткий ответ — США заморозили финансирование программ помощи ООН палестинским беженцам.

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