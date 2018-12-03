Кения и Танзания открывают общую таможню

Найроби, , 11:21 — REGNUM Президент Танзании доктор Джонн Магуфули и президент Кении Ухуру Кеньятта открыли общую таможню в округе Наманга, со стороны Танзании и Кении, пишет BBC Swahili.

Цель открытия этой таможни — поспособствовать развитию сотрудничества в сфере политического реагирования, отмены торговых пошлин, совместного финансирования, а также преодоления преграды для людей, которые хотят попасть из одной страны в другую.

Общий рынок должен стать важным, потому что страны Восточной Африки объединены единой историей, географией, их культуры похожи.

Оба президента подчеркнули, что товарищество, существующее между странами, действительно значимо, ведь можно встретить и масая-кенийца, и масая-танзанийца.

Со своей стороны, президент Магуфули отметил, что многие страны Африки откатывают свое развитие назад из-за расизма и задержек на границах.

В то же время президент Кеньятта подчеркнул, что эта таможня поможет совершать торговлю без ограничений и укрепит сотрудничество.

Эта таможня признана важной ступенью в отношениях между двумя странами, так как она облегчает перевозки и дает толчок успешному развитию.

Министр иностранных дел и связей Восточной Африки, доктор Августин Махинга отметил, что общий рынок — это первый шаг к побуждению сотрудничества между странами и сейчас они планируют ввести единую валюту к 2020 году.