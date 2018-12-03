Сенаторы и представители Марий Эл сыграют в футбол и волейбол

Москва, , 10:12 — REGNUM В Совете Федерации открываются дни Республики Марий Эл. Мероприятия продлятся с 3 по 5 декабря, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

В рамках дней республики состоится встреча главы Марий Эл Александра Евстифеева и спикера Совфеда Валентины Матвиенко, также глава региона в рамках «Часа субъекта Российской Федерации» выступит перед сенаторами с докладом о текущем состоянии и перспективах социально-экономического развития республики.

Актуальные для республики вопросы будут обсуждаться на заседаниях семи комитетов с участием представителей органов государственной власти Марий Эл.

Старт дням республики будет дан на заседании Комитета по бюджету и финансовым рынкам, где будет рассмотрен вопрос о мерах по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ на примере Марий Эл. Позднее планируется обсудить вопросы строительства, реконструкции и модернизации объектов инженерной и социальной инфраструктуры в муниципальных образованиях республики, развития агропромышленного комплекса и природопользования, использования и перспективы сохранения культурного и исторического наследия республики.

Кроме того, в Совфеде будет работать выставка об истории и текущем развитии региона.

Команды сенаторов и представителей Марий Эл проведут товарищески матчи по футболу и волейболу, в парламентской столовой будут представлены три блюда национальной марийской кухни.

Дни субъекта РФ в Совете Федерации проводятся по предложению сенатора, представляющего этот региона в верхней палате парламента РФ и в соответствии с ее регламентом.

ИА REGNUM напоминает, в настоящее время исполнительный орган государственной власти Марий Эл в Совете Федерации представляет Константин Косачев. В сентябре 2017 года он был переизбран на пост главы комитета по международным делам. Косачев попал в Совет Федерации в декабре 2014 года от органа исполнительной власти Чувашии. Сенатором от Марий Эл он стал в сентябре 2015 года — в Совфед его направил избранный глава республики Леонид Маркелов. После выборов 10 сентября 2017 года избранный глава Марий Эл Александр Евстифеев вновь наделил полномочиями сенатора Косачева. Его полномочия истекают в сентябре 2022 года.

Законодательный орган власти республики в сенате представляет Наталья Дементьева — член комитета по бюджету и финансовым рынкам. Ее полномочия истекают в сентябре 2019 года.

В преддверии дней республики в Совфеде Дементьева отметила, что Марий Эл обладает уникальным материальным и нематериальным культурным наследием. Под государственной охраной находится 1084 объекта — 526 имеет федеральную категорию охраны, 558 региональную категорию охраны: 231 — памятники истории и архитектуры, 327 — священные рощи.