Нью-Дели, , 16:14 — REGNUM Министр внутренних дел Индии Раджнатх Сингх предложил политическому руководству Пакистана обратиться к Индии за помощью в борьбе с терроризмом. По сообщению индийского новостного издания «Наводая», соответствующее заявление лидер правящей «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) сделал на пресс-конференции в Джайпуре, штат Раджастхан.

Раджнатх Сингх также сообщил, что за время правления БДП в Индии не произошло ни одной крупной террористической атаки, хотя о полной победе над терроризмом заявлять пока рано. Он заявил, что премьер-министр Пакистана Имран Хан может попросить Индию поделиться своим опытом и ресурсами по борьбе с террористической угрозой. Раджнатх Сингх подчеркнул, что именно проблема трансграничного терроризма, а не Кашмира, является краеугольным камнем индо-пакистанских противоречий.

Министр внутренних дел Индии также сообщил об успехах в борьбе с наксалитами — индийскими маоистами, борющимися за свержение власти в стране. Он подчеркнул, что за время правления БДП площадь, контролируемая группировками наксалитов, сократилась на 50−60%. Раджанатх Сингх отметил, что проблема маоистского экстремизма может быть решена в ближайшие пять лет.