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МВД Индии: Пакистан может попросить помощь у Индии для борьбы с терроризмом

Политика

Раджнатх Сингх подчеркнул, что корнем индо-пакистанских противоречий является именно трансграничный терроризм

Нью-Дели, 3 декабря 2018, 16:14 — REGNUM  Министр внутренних дел Индии Раджнатх Сингх предложил политическому руководству Пакистана обратиться к Индии за помощью в борьбе с терроризмом. По сообщению индийского новостного издания «Наводая», соответствующее заявление лидер правящей «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) сделал на пресс-конференции в Джайпуре, штат Раджастхан.

Раджнатх Сингх также сообщил, что за время правления БДП в Индии не произошло ни одной крупной террористической атаки, хотя о полной победе над терроризмом заявлять пока рано. Он заявил, что премьер-министр Пакистана Имран Хан может попросить Индию поделиться своим опытом и ресурсами по борьбе с террористической угрозой. Раджнатх Сингх подчеркнул, что именно проблема трансграничного терроризма, а не Кашмира, является краеугольным камнем индо-пакистанских противоречий.

Министр внутренних дел Индии также сообщил об успехах в борьбе с наксалитами — индийскими маоистами, борющимися за свержение власти в стране. Он подчеркнул, что за время правления БДП площадь, контролируемая группировками наксалитов, сократилась на 50−60%. Раджанатх Сингх отметил, что проблема маоистского экстремизма может быть решена в ближайшие пять лет.

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Зарубежная хроника
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