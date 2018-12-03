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Минобороны Индии закупит ракеты Brahmos для стелс-фрегатов

Политика

Совет министерства обороны по закупкам выделил крупные средства на вооружение

Нью-Дели, 3 декабря 2018, 12:19 — REGNUM  1 декабря в Нью-Дели прошло заседание Совета министерства обороны Индии по закупкам.

По сообщению индийского новостного агентства Амар Уджала, Совет во главе с министром обороны Нирмалой Ситхараман принял решение сделать две крупные покупки в интересах вооружённых сил. Индия закупит партию сверхзвуковых противокорабельных ракет «Брамос» для установки на два «стелс-фрегата», которые страна приобретает у России. Ракеты «Брамос» («Брахмапутра-Москва») являются совместным проектом российских и индийских конструкторов и производятся на предприятии в Индии.

Кроме ракет, Индия закупит партию бронированных эвакуаторов для основного танка «Арджун» индийской разработки. В общей сложности, на две закупки уйдёт 420 миллионов долларов.

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Зарубежная хроника
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