Минобороны Индии закупит ракеты Brahmos для стелс-фрегатов

Нью-Дели, , 12:19 — REGNUM 1 декабря в Нью-Дели прошло заседание Совета министерства обороны Индии по закупкам.

По сообщению индийского новостного агентства Амар Уджала, Совет во главе с министром обороны Нирмалой Ситхараман принял решение сделать две крупные покупки в интересах вооружённых сил. Индия закупит партию сверхзвуковых противокорабельных ракет «Брамос» для установки на два «стелс-фрегата», которые страна приобретает у России. Ракеты «Брамос» («Брахмапутра-Москва») являются совместным проектом российских и индийских конструкторов и производятся на предприятии в Индии.

Кроме ракет, Индия закупит партию бронированных эвакуаторов для основного танка «Арджун» индийской разработки. В общей сложности, на две закупки уйдёт 420 миллионов долларов.