Выборы в Андалусии: социалисты утратили большинство в парламенте

Севилья, Испания, , 08:09 — REGNUM Состоявшиеся 2 декабря парламентские выборы в испанском автономном сообществе Андалусия привели к неожиданным результатам, пишет испанская газета ABC. Большинство мест досталось правоконсервативным силам.

Испанская социалистическая рабочая партия получила наибольшее количество голосов на выборах в Андалусии — 27,9%, однако утратила большинство в парламенте, получив лишь 33 места. С 1982 года социалисты были доминирующей силой в парламенте Андалусии.

Консервативная Народная партия набрала 20,8% голосов и 26 мест. Следом расположилась партия «Граждане» — 18,3% голосов и 21 мандат. Левая коалиция «Вперед, Андалусия» — 16,2% и 17 мест в парламенте.

Впервые после смерти диктатора Франсиско Франко в 1975 году в парламент Андалусии прошла правая националистическая партия. Партия VOX получила 12 мандатов и 11% голосов. На предыдущих выборах в 2015 году за партию проголосовали лишь 18 тыс. избирателей, в этом году — 396 тыс.

Андалусия — самый населенный регион Испании. Здесь проживают 8,4 млн человек. Явка составила 58,6%.