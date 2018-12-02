Порошенко уверен, что Россия хочет захватить Мариуполь и Бердянск

Киев, , 14:46 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Российская Федерация якобы намерена захватить контролируемые киевским режимом города в районе Азовского моря, в частности, Мариуполь и Бердянск. Об этом Порошенко заявил в интервью немецкому изданию Funke Media Group.

Порошенко уверен, что Россия якобы не отказывается от своего «плана расширить свою оккупацию Украины».

«Москва пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса на оккупированный Крым, захватив Мариуполь и Бердянск», — сказал Порошенко.

Якобы доказательством этому служит «инцидент в Керченском проливе», который на самом деле является провокацией украинских властей. В ходе этой провокации были задержаны украинские моряки и военные корабли.

Стоит отметить, что на Украине ранее уже не раз заявляли, что Россия якобы хочет получить сухопутный коридор в Крым. При этом никаких реальных оснований для таких обвинений нет.