Макрон поручил премьер-министру диалог с «жёлтыми жилетами»

Париж, , 05:41 — REGNUM Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил премьер-министра Эдуара Филиппа вступить в переговоры с лидерами парламентских партий и представителями «желтых жилетов», чтобы разрешить кризис, связанный с удорожанием топлива. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

В администрации президента подчеркнули, что власти стремятся к диалогу. Дата встречи не назначена.

Министру внутренних дел Кристофу Кастанеру поручено проанализировать ситуацию, чтобы в дальнейшем адаптировать правоохранительную систему к подобному развитию событий.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 ноября жители Франции выходят на акции протеста против повышения цен на топливо. В ряде случаев манифестации переросли в беспорядки. Тем или иным образом протестные акции стали причиной гибели троих человек.

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