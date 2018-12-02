Госдеп: США введут новые санкции против России из-за дела Скрипалей

Вашингтон, , 12:03 — REGNUM Власти США намерены ввести вторую часть санкций в отношении Российской Федерации по делу Скрипалей. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на представитель американского внешнеполитического ведомства.

«Мы не предвосхищаем решения о санкциях, но намерены выполнять требования (американского — ИА REGNUM ) законодательства», — заявили в Госдепе.

Речь идёт о Законе о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения от 1991 года, который предписывает американским властям применить санкционные меры против стран, использующих химическое оружие.

Напомним, что Запад, с подачи Великобритании, обвиняет Россию в якобы покушении на жизнь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и его дочери Юлии в английском городе Солсбери с помощью боевых отравляющих веществ.

Никаких доказательств причастности России к этому делу до сих пор представлено не было, более того, множество свидетельств явно дают понять, что «отравление» в Солсбери — это спецоперация западных спецслужб по дискредитации России.

Тем не менее, на основании этих ложных обвинений против России были введены санкции. Первый пакет американских санкций по делу Скрипалей США ввели в августе 2018 года. Ожидалось, что второй пакет санкций будет введен в ноябре, но пока этого не произошло.