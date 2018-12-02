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Иран ответил на обвинения США в испытании баллистических ракет

Политика

Иранские власти создают ракеты исключительно для самообороны

Тегеран, 2 декабря 2018, 11:08 — REGNUM  Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран в ответ на очередные обвинения в испытании баллистических ракет заявило, что ракетная программа Тегерана не нарушает резолюцию Организации Объединённых Наций. Соответствующее заявление сделал сегодня, 2 декабря, официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Бахрам Касеми.

Он подчеркнул, что иранская ракетная программа носит исключительно оборонительный характер и иранские баллистические ракеты разрабатываются в соответствии с потребностями Исламской республики.

«Никакая резолюция Совета безопасности ООН не запрещает ракетную программу или иранские ракетные испытания», — напомнил Касеми.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности в нарушение резолюции Совета Безопасности ООН. Речь идёт о резолюции Совбеза ООН 2231.

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Противостояние Ирана и США
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