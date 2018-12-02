Иран ответил на обвинения США в испытании баллистических ракет

Тегеран, , 11:08 — REGNUM Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран в ответ на очередные обвинения в испытании баллистических ракет заявило, что ракетная программа Тегерана не нарушает резолюцию Организации Объединённых Наций. Соответствующее заявление сделал сегодня, 2 декабря, официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Бахрам Касеми.

Он подчеркнул, что иранская ракетная программа носит исключительно оборонительный характер и иранские баллистические ракеты разрабатываются в соответствии с потребностями Исламской республики.

«Никакая резолюция Совета безопасности ООН не запрещает ракетную программу или иранские ракетные испытания», — напомнил Касеми.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности в нарушение резолюции Совета Безопасности ООН. Речь идёт о резолюции Совбеза ООН 2231.