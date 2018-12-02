Cпецслужбы Бельгии: террористы из Facebook и Twitter «переехали» в Telegram

Брюссель, , 08:03 — REGNUM Бельгийские спецслужбы пришли к выводу, что террористы, ранее использовавшие для распространения своей пропаганды такие социальные сети, как Facebook и Twitter, перебрались в более закрытые мессенджеры, такие, как Telegram. Данный вывод содержится в докладе бельгийской контрразведки VSSE.

В документе констатируется, что несколько лет назад, в период активного расширения террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке, пропагандистские материалы террористов активно распространялись в сети интернет.

Однако затем, такие компании, как Facebook, Twitter и YouTube начали реагировать на сообщения террористов и оперативно удалять их. Это, в свою очередь, привело к частичному перемещению подобной пропаганды в более замкнутую среди приложений для обмена сообщениями, в частности, в мессенджер Telegram.