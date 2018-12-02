Лидеры стран «Большой двадцатки» приняли заявление по итогам саммита

Буэнос-Айрес, , 07:53 — REGNUM Лидеры стран — участниц саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе (Аргентина) согласовали совместное заявление. Об этом накануне, 1 декабря, заявил президент Аргентины Маурисио Марки.

«Мы достигли соглашения в заявлении, которое отражает необходимость оживить торговлю, оживить ВТО. Мы подтвердили обеспокоенность всех изменением климата», — рассказал Макри.

Итоговая декларация саммита «Большой двадцатки» состоит из 31 пункта и приложения с перечнем актов, которые ранее были приняты на уровне министров и рабочей группы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саммит «Большой двадцатки» начался в столице Аргентины 30 ноября. Из заметных итогов саммита можно выделит намерение мировых лидеров, в том числе США, заняться реформой Всемирной торговой организации, а также решение о докапитализации Международного валютного фонда.

Предполагалось, что на саммите удастся добиться прорыва в решении торгового конфликта между Китаем и США, однако никаких конкретных шагов в этом направлении сделано не было. Президент США Дональд Трамп лишь заявил, что у Вашингтона нет желания и дальше нагнетать обстановку в отношениях с Пекином.